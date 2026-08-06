Industriële stofzuiger IVR-L 65/12-1 Tc
De IVR-L 65/12-1 Tc industriële stofzuiger is een compact instapmodel met kantelbaar onderstel voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.
De Kärcher industriële stofzuiger IVR-L 65/12-1 Tc is geschikt voor het opzuigen en scheiden van koelmiddelen, smeermulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspaanders). De opgezogen spaanders kunnen worden opgevangen in een spaanderbak, terwijl de vloeistof via een afvoerslang wordt teruggevoerd naar het circuit. Optioneel kan het legen ook worden uitgevoerd via een kantelbaar onderstel. Het huidige vulniveau is te allen tijde zichtbaar via de afvoerslang. Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop. Vervuiling rondom de zuiger kan zo gemakkelijk en zonder slangwirwar worden opgezogen. De geïntegreerde mechanische vlotterregeling beschermt de turbines van de zuiger tegen vocht. Met 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 Tc een instapmodel voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De aandrijfkop bestaat gedeeltelijk uit gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelbaar onderstel
- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Uitgerust met een stille ventilatormotor
- Zeer compact en wendbaar apparaat met zuigturbinemotor.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|72 / 260
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,25
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|40
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|43,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|44,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|737 x 532 x 1100
Uitvoering
- Hoofdfilter: oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee