De Kärcher industriële stofzuiger IVR-L 65/12-1 Tc is geschikt voor het opzuigen en scheiden van koelmiddelen, smeermulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspaanders). De opgezogen spaanders kunnen worden opgevangen in een spaanderbak, terwijl de vloeistof via een afvoerslang wordt teruggevoerd naar het circuit. Optioneel kan het legen ook worden uitgevoerd via een kantelbaar onderstel. Het huidige vulniveau is te allen tijde zichtbaar via de afvoerslang. Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop. Vervuiling rondom de zuiger kan zo gemakkelijk en zonder slangwirwar worden opgezogen. De geïntegreerde mechanische vlotterregeling beschermt de turbines van de zuiger tegen vocht. Met 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 Tc een instapmodel voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De aandrijfkop bestaat gedeeltelijk uit gerecycled materiaal.