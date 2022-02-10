Parkeerplaatsen, wegen en terreinen reinigen

Sterk in de werking, flexibel in het gebruik: schrobben met discborsteltechnologie

Het nat reinigen met de borsteltechnologie is voor het buitengebied steeds meer in opkomst, omdat de eisen aan de reiniging hoger worden. Dat is deels om het hoogwaardige wegdek te beschermen tegen vergrijzing en zo duurzaam mogelijk te onderhouden.

Terwijl bij de interne reiniging gebruik wordt gemaakt van schijf- of walsborstels, wordt bij de buitenreiniging meest gebruik gemaakt van discborstels. Zij overtuigen door lage slijtage, hoge oppervlakteprestaties en ze werken met een lager toerental en minder druk. Daarbij is het mogelijk om zowel reinigingsmiddelen te gebruiken als om het vuile vocht weer op te nemen, voor het bereiken van een zo goed mogelijk reinigingsresultaat.

Dankzij de wendbaarheid en transportsnelheid alsmede door de aanwezige bodemvrijheid en de deels beschikbare aandrijving op alle wielen - bieden gemeentemachines in de binnenstad grote voordelen qua flexibiliteit, snelle beschikbaarheid en gebruiksveelzijdigheid ten opzichte van grotere, industrieel georiënteerde apparaten.



Wie zijn machinepark slim kiest, zoekt naar een leverancier waarbij de machines flexibel en het hele jaar door kunnen worden gebruikt. Ze moeten zowel kunnen vegen als nat reinigen en het wisselen van de verschillende aanbouwwerktuigen moet snel kunnen gaan. Zo is, afhankelijk van de reinigingsvereisten, het gebruik met afwisselend schrob- en veegwerktuigen te plannen om het gewenste resultaat te bereiken.

Als het bij uitzondering nodig is om reinigingsmiddelen te gebruiken, is het de moeite waard om met de gebruikstechnicus of deskundige van de fabrikant de passende combinatie van borstels en reinigingsmiddelen te bepalen, geschikt voor de bodemeigenschappen en mate van verontreiniging.