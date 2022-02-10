Professionele techniek voor groenonderhoud

Tips voor heggenscharen, hoogsnoeiers en kettingzagen

Bij het snoeien van bomen en struiken moet altijd rekening worden gehouden met de geldende nationale of regionale voorschriften met betrekking tot groeifasen. In het algemeen gesproken is de eenvoudige vorm- en onderhoudssnoei het hele jaar door toegestaan. Ook bij deze werkzaamheden kunnen verschillende eigenschappen van de apparaten het werk verlichten. Zo wordt het bijwerken van de zijkanten van een heg eenvoudiger als de heggenschaar een draaibare handgreep heeft. Ook zijn modellen met een draaggordel of rugdrager voor de accu comfortabel, omdat de gebruiker hierdoor minder gewicht hoeft te vast te houden op of boven de schouderhoogte. Bij het boomonderhoud zijn accu hoogsnoeiers of lichtgewicht multi-tools prettig in gebruik. Bij de hoogsnoeiers zorgt een kleine steek van de ketting voor de vereiste rustige loop. Verlengstukken vergemakkelijken het werk in de kruin van de boom.