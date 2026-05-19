Veeg-/zuigmachine MC 80
Straatveegmachine MC 80 uit de compactklasse imponeert met de grootste cabine in zijn klasse (1,45 m³ luchtvolume), het intuïtieve bedieningsconcept en een zorgvuldige omgang met het milieu.
Met de MC 80 doet de technologie van de zeer grote machines nu haar intrede in de compactklasse van de veegmachines. Zo is het 800 liter grote veeggoedreservoir met watercirculatiesysteem ontwikkeld op basis van computerondersteunde CFD-simulaties en beschikt het tweeborstelsysteem over een individuele bezembediening met heffunctie. Verder moet het rechte zuigkanaal verstoppingen voorkomen en ligt de zuigmond goed beschermd tegen aanrijschade binnen de wielcontouren. Deze zeer complete standaarduitrusting kan naar wens verder worden uitgebreid met diverse aanbouwsets, zoals een derde zijbezem, een onkruidbezem, een handzuigslang of een hogedrukreiniger. Op het gebied van werkcomfort scoort de MC 80 uitstekend met de grootste cabine in zijn klasse, een perfect zicht rondom en de overzichtelijk en ergonomisch geplaatste bedieningselementen. Praktische details zoals een afsluitbaar opbergvak, een flessenhouder of een USB-oplaadpunt maken de uitrusting compleet.
Kenmerken en voordelen
Intuïtief bedieningsconcept uit de 3,5-ton klasseEen ergonomisch geïntegreerd bedieningspaneel in de armleuning voor een intuïtieve bediening. Snelstart via drukknop. Alle functies zijn afzonderlijk te bedienen. Bezems individueel besturen en heffen voor nauwkeuriger werken.
Maximaal werkcomfortGrootste cabine in zijn klasse met 360° zicht rondom, ergonomisch en overzichtelijk. Vensters aan beide zijden, afsluitbaar opbergvak, USB-oplaadpunt, flessenhouder. Aan beide zijden in- en uitstappen voor maximale flexibiliteit bij het werken.
Vegen op hoog niveauEenvoudig te monteren twee-bezemsysteem met individuele bezembesturing en heffunctie. Vuilreservoir van 800 liter met watercirculatiesysteem en schoonwatertank van 185 liter. Optionele aanbouwset met derde zijbezem of onkruidbezem beschikbaar.
Zuinig en milieuvriendelijk aandrijving
- Emissiewaarden blijven onder de eisen van EU STAGE V dankzij het Common-rail systeem en roetfilter.
- Voor werkopdrachten binnenstedelijke milieuzones.
- Een laag brandstofverbruik spaart het milieu en verlaagt de bedrijfskosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|26
|Cilinderinhoud (cm³)
|1650
|Cilinder
|3
|Volume brandstoftank (l)
|41
|Emissienorm
|STAGE V
|rijsnelheid (km/u)
|25
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1630
|Werkbreedte met 3 zijborstels (mm)
|2175
|Vuilreservoir (l)
|1000
|Waterreservoir (l)
|150
|Schoonwatertank (l)
|185
|Wielbasis (mm)
|1500
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|2500
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Uitvoering
- Roetfilter
- Zuigslang voor bladeren
- Temperatuuraanduiding
- Bedrijfsurenteller voor het vegen
- Comfortabele stoel
- Verwarming en airconditioning
- Verwarming
- Afzuiging
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Grofvuilklep
- Hydraulische hooglediging
- Panoramische cabine met veiligheidsglas en twee ac
- Radio
- Zwaailicht
- Stofbinding aan de zijborstels en in het zuigkanaal met watersproeisysteem
- Deur links/rechts
- Voor gebruik buiten
Toepassingen
- Ideaal voor straten en natte reiniging. Ook geschikt voor transporttaken.