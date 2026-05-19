Met de MC 80 doet de technologie van de zeer grote machines nu haar intrede in de compactklasse van de veegmachines. Zo is het 800 liter grote veeggoedreservoir met watercirculatiesysteem ontwikkeld op basis van computerondersteunde CFD-simulaties en beschikt het tweeborstelsysteem over een individuele bezembediening met heffunctie. Verder moet het rechte zuigkanaal verstoppingen voorkomen en ligt de zuigmond goed beschermd tegen aanrijschade binnen de wielcontouren. Deze zeer complete standaarduitrusting kan naar wens verder worden uitgebreid met diverse aanbouwsets, zoals een derde zijbezem, een onkruidbezem, een handzuigslang of een hogedrukreiniger. Op het gebied van werkcomfort scoort de MC 80 uitstekend met de grootste cabine in zijn klasse, een perfect zicht rondom en de overzichtelijk en ergonomisch geplaatste bedieningselementen. Praktische details zoals een afsluitbaar opbergvak, een flessenhouder of een USB-oplaadpunt maken de uitrusting compleet.