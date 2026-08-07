Aluminium steel 140 cm / D23 mm
Voor gebruik met alle mophouders en kunststof rubberen trekkers van Kärcher: aluminium steel 140 cm lang en 23 mm in diameter.
Met een diameter van 23 millimeter ligt deze 140 centimeter lange aluminium handgreep optimaal en ergonomisch in de hand en maakt zo lange werkopdrachten mogelijk. Het roestvrije aluminium garandeert bovendien een lange levensduur. Geschikt voor gebruik met alle mophouders en kunststof rubberen trekkers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1400
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Lengte (mm)
|1400
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging
- Vloer - stomerij