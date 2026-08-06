FM Expert 100/ W
De grote schoonmaakwagen FM Expert 100/ W met dubbele emmer reinigingssysteem. De beste oplossing voor uitgebreide en veeleisende reinigingstaken.
De FM Expert 100/ W is een open en grote schoonmaakwagen voor efficiënt gebruik bij omvangrijke schoonmaaktaken. Het heeft een variabel dubbel emmersysteem met een universele pers. Als u de emmers en de mopwringer verwijdert, kan in plaats daarvan een machine worden geïntegreerd. De afvoermodule is in hoogte verstelbaar en geschikt voor vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen worden opgeborgen in 4 emmers van 6 liter, die in verschillende vakken kunnen worden verdeeld. Bovendien biedt een afzonderlijk vastzet- en uittrekbare lade van 16 liter veel opbergruimte om extra uitrusting mee te nemen. De meegeleverde Toolflex-aansluitingen maken een compacte integratie van mopsystemen, grijptangen en andere apparatuur mogelijk. Een haak wordt gebruikt om een waarschuwingsbord te bevestigen of de WVP 10 Adv. Toolflex en haken kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Afvoermodule met 30° instelbare elevatiehoek voor eenvoudig legen
Uittrekbare lade van 16L is in hoogte verstelbaar en van beide zijden toegankelijk
Toolflex-aansluitingen aan de buitenkant voor het bevestigen van schoonmaakspullen
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Kleur
|Antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|28,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|32,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1100 x 600 x 750
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Accessoires
Reserveonderdelen FM Expert 100/ W
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