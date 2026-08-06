FM Expert 50/ P
Middelgrote, compacte schoonmaakwagen FM Expert 50/ P met reinigingssysteem voor voorconditionering. Hangemmers en trays kunnen eenvoudig worden verwijderd voor ruimtebesparende opslag.
Als compacte en open reinigingswagen is de FM Expert 50/P bijzonder geschikt voor het toepassen van de preconditioneringsmethode. De afvalmodule kan variabel in hoogte worden versteld en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in de 4 emmers van 6 liter en per gebied worden gescheiden. Extra uitrustingen kunnen worden ondergebracht in een afzonderlijk vastzetbare en uittrekbare lade met een inhoud van 16 liter. Dit vermindert extra loopafstanden in het reinigingsproces. Met de meegeleverde FlexoLink-aansluitingen kunt u ook dweilsystemen, grijpers en ander handig keukengerei meenemen. FlexoLink XL is geschikt voor het bevestigen van een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Zowel de Toolflex aansluitingen als de haak kunnen variabel aan de buitenzijde van de FlexoMate worden bevestigd. Hangemmers en trays kunnen eenvoudig worden verwijderd voor ruimtebesparende opslag.
Kenmerken en voordelen
Afvoermodule met 30° instelbare elevatiehoek voor eenvoudig legen
Uittrekbare lade van 16L is in hoogte verstelbaar en van beide zijden toegankelijk
Door het compacte formaat is de trolley zeer wendbaar en makkelijk op te bergen
Toolflex-aansluitingen aan de buitenkant voor het bevestigen van schoonmaakspullen
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Kleur
|Antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|23,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|26,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Afmetingen, verpakt (mm)
|910 x 580 x 440
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen FM Expert 50/ P
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.