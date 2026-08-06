FM ExpertPro 50/ P
Compacte FM ExpertPro 50/ P schoonmaakwagen, geschikt voor geconditioneerde reiniging. Veilig afgesloten ruimte voor emmers en afvalcompartimenten, evenals apparatuur en schoonmaakbenodigdheden.
De compacte FM ExpertPro 50/ P is door zijn gesloten constructie bijzonder geschikt voor gebruik in bijzonder hygiënegevoelige ruimtes. Ook voor het gebruik van de preconditioneringsmethode voor een efficiënte oppervlaktereiniging. De apparatuur kan worden opgeborgen in emmers van 2 6 liter en gescheiden per gebied. De trolley heeft ook een afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lade van 16 liter voor het praktisch meenemen van ander schoonmaakgerei. De meegeleverde Toolflex-aansluitingen maken de integratie van mopsystemen, grijptangen enz. mogelijk. De haak wordt gebruikt voor het bevestigen van een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Zowel de Toolflex-aansluitingen als de haak kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. Twee wielen zijn uitgerust met remmen, die een veilige stand garanderen, zelfs op hellende grond. De in hoogte verstelbare FlexoGrip vermindert de belasting van armen en schouders bij het duwen van de trolley. Deuren en zijwanden kunnen worden gepersonaliseerd met stickers en push-to-open deuren kunnen specifiek worden aangepast voor rechts- en linkshandigen.
Kenmerken en voordelen
FlexoGrip: Ergonomisch in hoogte verstelbaar, ontlast schouder en pols
Volledig gesloten, ideaal voor reiniging in hygiënegevoelige ruimtes
Remmen op 2 wielen zorgen ervoor dat de trolley ook op hellend terrein veilig is
Toolflex-aansluitingen aan de buitenkant voor het bevestigen van schoonmaakspullen
Door het compacte formaat is de trolley zeer wendbaar en makkelijk op te bergen
Push-to-open systeem zorgt voor intuïtieve en gemakkelijke bediening van de deuren
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Kleur
|Antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|28,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|35,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1120 x 580 x 500
Uitvoering
- Gesloten trolley met deuren
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen FM ExpertPro 50/ P
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.