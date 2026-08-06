FM ExpertPro 50/ S
Middelgrote schoonmaakwagen FM ExpertPro 50/S voor het sproeireinigingssysteem met goed toegankelijke afvalcontainer. Afgesloten centrum voor het opbergen van apparatuur en schoonmaakbenodigdheden.
De middelgrote, gesloten reinigingswagen FM ExpertPro 50/S overtuigt door zijn compacte formaat en is ideaal voor het gebruik van de spuitmethode. De bergingsmodule is van buitenaf goed bereikbaar. Het kan variabel in hoogte worden versteld en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in 2 emmers van 6 liter en gescheiden op kleur (een emmer in blauw en rood wordt meegeleverd). Twee afzonderlijk te bevestigen en uittrekbare lades van 16 liter zijn geschikt om andere apparaten mee te nemen. De meegeleverde Toolflex-aansluitingen maken een efficiënte integratie van mopsystemen, grijptangen en ander keukengerei mogelijk. Ze kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. FlexoLink XL wordt gebruikt voor het bevestigen van een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Sterke remmen op 2 wielen beveiligen de trolley ook op hellende, oneffen ondergrond en zorgen voor een stabiele stand. De ergonomisch in hoogte verstelbare FlexoGrip vermindert de belasting van de armen en schouders bij het duwen . Daarnaast kunnen de push-to-open deuren specifiek worden aangepast voor rechts- en linkshandige gebruikers.
Kenmerken en voordelen
FlexoGrip: Ergonomisch in hoogte verstelbaar, ontlast schouder en pols
Afvoermodule met een in hoogte verstelbare hoek van 30° voor eenvoudig legen
Volledig gesloten, ideaal voor reiniging in hygiënegevoelige ruimtes
Remmen op 2 wielen zorgen ervoor dat de trolley ook op hellend terrein veilig is
Toolflex-aansluitingen aan de buitenkant voor het bevestigen van schoonmaakspullen
Door het compacte formaat is de trolley zeer wendbaar en makkelijk op te bergen
Push-to-open systeem zorgt voor intuïtieve en gemakkelijke bediening van de deuren
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED / STANDARD
|Kleur
|Antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|29
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|56,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1200 x 800 x 860
Uitvoering
- Gesloten trolley met deuren
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen FM ExpertPro 50/ S
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.