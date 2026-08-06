FM Swift 50/ W
De FM Swift 50/W omvat 2 x 15L emmers (50% gerecycled kunststof) en 2 x 6L emmers (80% gerecycled kunststof). Het heeft ook 3 houders voor handmatige hulpmiddelen binnen handbereik.
De functionele en open schoonmaakwagen FM Swift 50/W met 2x 15 liter emmers gemaakt van 50 procent gerecycled plastic en 2x 6 liter emmers gemaakt van 80 procent gerecycled plastic, is een echt ruimtewonder en is optimaal geschikt voor bijzonder kleine opbergruimtes met weinig plaats. Uitgerust met een dubbelemmer-systeem en een universele pers ondersteunt hij bij handmatige schoonmaaktaken, ook in krappe ruimtes. De afvalmodule kan in hoogte worden versteld of ruimtebesparend worden ingeklapt en is geschikt voor vuilniszakken van verschillende groottes. In de twee 6-liter emmers kunnen schoonmaakgerei veilig worden opgeborgen en per gebied worden gescheiden: blauw voor onproblematische gebieden en rood voor gebieden met de hoogste hygiënische eisen, zoals wasruimtes en toiletten. In plaats van een 6-liter emmer kunnen als alternatief 2 tot 4 schoonmaakmiddelen worden geplaatst. Met de gereedschapshouders FlexoLink S (2x) en FlexoLink XL (1x) zijn alle gereedschappen veilig bevestigd en op elk moment klaar voor gebruik.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontwerp
- Afvalmodule met 30° verstelbare hoogtehoek voor eenvoudig legen.
- Ergonomisch uitwringen dankzij efficiënte moppers.
Ruimtebesparend ontwerp
- Door de compacte afmetingen is de trolley zeer wendbaar en eenvoudig op te bergen.
- Voor ruimtebesparende opslag klapt u de afvalmodule eenvoudig in en verwijdert u het emmersysteem.
- Toolflex-bevestigingen aan de buitenkant voor het bevestigen van schoonmaakbenodigdheden.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 2 × 15 l emmers van 50 % gerecycled kunststof en 2 × 6 l emmers van 80 % gerecycled kunststof.
- Geen overbodige plastic inzetstukken.
- Modulair systeem maakt eenvoudige vervanging van afzonderlijke componenten mogelijk voor aanpassing aan de behoeften.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD
|Kleur
|Antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|19
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Afmetingen, verpakt (mm)
|796 x 584 x 403
Videos
Toepassingen
- Flexibel inzetbaar voor handmatige reiniging, bijvoorbeeld in was- of sociale ruimtes.
- Harde vloeren
Accessoires
Reserveonderdelen FM Swift 50/ W
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.