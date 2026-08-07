Verwijdert eenvoudig en betrouwbaar alle olie, vet en minerale verontreinigingen bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen van natuurlijke of synthetische vezels: de vloeibare Woolsafe-gecertificeerde CarpetPro-reiniger iCapsol RM 768 OA. Ideaal voor gebouwenreinigers die grote waarde hechten aan zeer goede en snelle schoonmaakresultaten met tegelijkertijd zeer korte droogtijden, de tussenreiniger is perfect voor gebruik met tapijtreinigingsapparaten met een borstel- of padsysteem in het tijdbesparende 1-staps methode. Dankzij de innovatieve iCapsol-technologie wordt het vuil letterlijk ingekapseld, zodat het tijdens het drogen uitkristalliseert en vervolgens eenvoudig kan worden opgezogen. De geïntegreerde geureliminator elimineert ook effectief onaangename geuren zoals tabaksrook, zweet of urine. Daarnaast is de CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 OA direct inzetbaar, fosfaatvrij, voorkomt snelle hervervuiling en laat een aangenaam frisse geur achter.