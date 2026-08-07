CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 OA, 10l
Actief reinigend droogschuim CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 OA met ontgeurder. Met Encapsulation-technologie: Vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.
Verwijdert eenvoudig en betrouwbaar alle olie, vet en minerale verontreinigingen bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen van natuurlijke of synthetische vezels: de vloeibare Woolsafe-gecertificeerde CarpetPro-reiniger iCapsol RM 768 OA. Ideaal voor gebouwenreinigers die grote waarde hechten aan zeer goede en snelle schoonmaakresultaten met tegelijkertijd zeer korte droogtijden, de tussenreiniger is perfect voor gebruik met tapijtreinigingsapparaten met een borstel- of padsysteem in het tijdbesparende 1-staps methode. Dankzij de innovatieve iCapsol-technologie wordt het vuil letterlijk ingekapseld, zodat het tijdens het drogen uitkristalliseert en vervolgens eenvoudig kan worden opgezogen. De geïntegreerde geureliminator elimineert ook effectief onaangename geuren zoals tabaksrook, zweet of urine. Daarnaast is de CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 OA direct inzetbaar, fosfaatvrij, voorkomt snelle hervervuiling en laat een aangenaam frisse geur achter.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|6
|Gewicht (kg)
|10,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 190 x 307
Eigenschappen
- Met geïntegreerde geurverwijderaar. Verwijdert effectief onaangename geuren zoals zweet, urine, nicotine, enz.
- Zeer korte droogtijd (slechts 20-120 minuten).
- iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Bijzonder geschikt voor tapijtreinigingsapparaten met een borstel- of padsysteem
- Materiaalvriendelijk
- Vrij van bleekmiddel
- Verbetert de bodemhygiëne
- Aangename, frisse geur
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Stoffen oppervlakken