Eenschijfsmachine BDS 43/150 C Classic
De BDS 43/150 C Classic is een zeer robuste eenschijfsmachine voor een veelvuldige inzet bij vloerreiniging. Met onderhoudsvrije en krachtige 1500-Watt motor
Onze zeer robuste eenschijfsmachine BDS 43/150 C Classic overtuigd met een uitstekende prijs - kwaliteits verhouding en zijn enorme veelzijdigheid bij het grondig reinigen van vloeroppervlakken. Met zijn krachtige 1500- Watt Motor is hij ideaal voor het grondig reinigen van harde en veerkrachtige vloeren en textieloppervlakken, en voor het polijsten van parket. Met een werkbreedte van 430 mm kan de machine worden ingezet voor de meeste toepassingen in de schoonmaaksector. Het volledig onderhoudsvrije metalen planeetwieldrijfwerk zorgt voor een lange levensduur en duidelijk lagere onderhoudskosten in vergelijk tot riemaangedreven machines. Een padhouder is reeds bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Sterke motorZeer robuuste uitvoering die lang meegaat. Krachtig bij diverse toepassingen. Minder gebruik- en servicekosten.
Stevig planeetwieldrijfwerkVoorzien van duurzame tandraderen van metaal. Minder slijtage en minder onderhoudskosten vergeleken met een aandrijfwals. Een hoger koppel in vergelijking met de gebruikelijke aandrijfwals. Stil, duurzaam en onderhoudsvrij.
GebruiksvriendelijkPrettige en eenvoudige bediening. Zeer goede balans en geluidsarm.
Extra stopcontact
- Voor de aansluiting van een afzuiginstallatie, waardoor stofontwikkeling wordt verminderd.
- Verhoogt de reinigingsprestatie.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkhoogte (mm)
|90
|Borstelsnelheid (tpm)
|150
|Borstelcontactdruk (kg)
|43
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|44,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Verpakkingsinhoud
- Padhouder
Uitvoering
- Tank optioneel: 10 l
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Toepassingen
- Ideaal voor gebouwenreinigers voor gebruik in openbare gebouwen of kantoren.
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
