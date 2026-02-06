BVL 3/1 Bp
Stofzuigen in de kleinste ruimtes: De ultralichte, krachtige en accu-aangedreven BVL 3/1 Bp rugstofzuiger scoort met het sterke lichtgewicht EPP-materiaal en goede prijs-prestatieverhouding.
Onze ultralichte, sterke, accu-aangedreven rugzakstofzuiger BVL 3/1 Bp is de eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal nog geen 4,6 kg weegt (draaggewicht op de rug) en bovendien zijn de materiaaleigenschappen zeer duurzaam. Met een vermogen van 500 watt, een lange batterijduur en een inhoud van 5 liter is de rugzakstofzuiger de perfecte keuze voor het reinigen in ruimtes met beperkte bewegingsvrijheid - of het nu in de bioscoop, een vliegtuig, in bussen, treinen, op kantoor is of zelfs op trappen. Het ergonomisch comfortabele harnas met doordachte bediening in de heupgordel, waarmee alle benodigde functies praktisch en moeiteloos kunnen worden geselecteerd. De borstelloze EC-zuigturbine heeft een zeer lange levensduur. Er worden diverse accessoires meegeleverd en optioneel kan een HEPA 14 filter worden besteld. De accu en de snellader dienen apart te worden besteld.worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Ultralichte draadloze rugzakstofzuigerVervaardigd uit extreem licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen). Maakt ergonomisch werken mogelijk. Maakt moeiteloos transport mogelijk.
Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)Bijzonder robuust en zeer duurzaam. Ultralicht. Uiterst milieuvriendelijk, want het is 100 procent recyclebaar.
Geweldige ergonomiedeuter® draagframe met hoog draagcomfort, ook bij langere werkopdrachten. Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening van alle functies mogelijk. De zuigslang kan zowel voor rechts- en linkshandigen worden aangesloten.
Borstelloze EC-motor
- Hoge slijtvastheid en lange levensduur.
- Maakt langdurig gebruik mogelijk en verhoogt de efficiëntie en productiviteit.
eco!efficiëntie-modus
- De eco!efficiency-modus vermindert de energiebehoefte en het volume van de machine en verlengt de gebruiksduur van de batterij.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|3
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Luchtverplaatsing (l/s)
|35,4
|Nominaal vermogen (W)
|350
|Vacuüm (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 120 (5,0 Ah) / circa 130 (6,0 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 52 (5,0 Ah) Power mode: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 73 (7,5 Ah) Power mode: / max. 41 (7,5 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 1 m
- Type zuigslang: Met bochtstuk
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- draagframe
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik door conciërges op school
- Ook ideaal voor vaklui
- Ideaal voor particuliere huishoudens
- Trappen reinigen eenvoudig gemaakt
- Vlakke reiniging
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen BVL 3/1 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.