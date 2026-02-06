LVS 1/2 Bp
Draadloze stofzuiger LVS 1/2 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, met 3-traps instelbare zuigkracht, HEPA 13-Filter en vloer- en kierenzuigmond.
De krachtige LVS 1/2 Bp draadloze stofzuiger biedt een uitstekende zuigkracht. Hij is uitgerust met een kierenzuigmond en een actieve vloerzuigmond voor een grondige reiniging van alle soorten vloeren en textieloppervlakken. De Kärcher cycloonfiltertechnologie zorgt voor een constant hoge zuigkracht. Dankzij het draadloze, compacte ontwerp, de wendbaarheid en veelzijdigheid is hij ideaal voor hotels, restaurants, winkels en het schoonmaken van gebouwen – perfect voor het reinigen van specifieke plekken en dankzij de onbeperkte bewegingsvrijheid ook geschikt voor trappen. Het geïntegreerde HEPA 13-Filter voldoet aan de hoogste hygiënenormen. De LVS 1/2 Bp is eenvoudig te gebruiken: de zuigkracht is in drie standen instelbaar en in slechts enkele stappen verandert de vloerstofzuiger in een handstofzuiger voor bekleding en diverse oppervlakken. Het stofreservoir heeft geen filterzakken nodig, wat kosten bespaart en hygiënisch geleegd kan worden. Dankzij krachtige Kärcher 36-volt accu's bereikt de stofzuiger uitstekende reinigingsresultaten. Let op: Accu en snellader zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaamUnieke cycloon filtertechnologie voor een constant hoge zuigkracht. Koolborstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid. Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.
Uitstekende reinigingsprestatiesReiniging op maat: keuze uit 3 verschillende standen. Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor oppervlaktereiniging. Onbeperkte bewegingsvrijheid en lange accuduur dankzij de 36 V-accu.
Zeer effectief HEPA-13-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen. Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.
Flexibele reiniging: keuze uit 3 bedrijfsmodi
- Energiestand, standaardstand of eco-efficiëntiemodus.
- Kies de juiste zuigkracht voor de schoonmaaktaak.
- eco!efficiency-modus: duurzaam en verlengt de accu looptijd.
Praktisch vuilreservoir
- Geen filterzakken nodig: duurzaam en bespaart kosten.
- Kan snel en eenvoudig geleegd worden zonder direct contact met vuil.
- Door de transparante container is het vulniveau altijd zichtbaar.
Diverse toepassingsmogelijkheden
- Geschikt voor verschillende vloerbedekkingen en oppervlakken.
- Flexibel te gebruiken als hand- en vloerzuigmond.
- Ook ideaal voor het reinigen van trappen.
Actieve vloerzuigmond met een breedte van 25 cm
- Voor de dieptereiniging van textieloppervlakken.
- Reinigt de vezels van textielvloeren grondig en tilt ze zichtbaar op.
- Ook geschikt voor de grondige reiniging van alle soorten harde oppervlakken.
Wandmontage
- Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
- Veilig opbergen van de stofzuiger.
- Altijd bij de hand.
FlexoMate houder
- Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
- Veilig opbergen van de stofzuiger.
- Altijd bij de hand.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- Snelle en eenvoudige accuwissel.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|0,35
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|geluidsniveau (dB(A))
|72
|Luchtverplaatsing (l/s)
|15
|Nominaal vermogen (W)
|350
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / circa 80 (5,0 Ah) Power mode: / circa 28 (5,0 Ah) eco!efficiency-stand: / circa 40 (2,5 Ah) Power mode: / circa 14 (2,5 Ah)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Aantal zuigbuizen: 1 Stuk(s)
- Actief vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Wandmontage
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
Toepassingen
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
- Handig voor schoonmaak in kantoren, in gangen en op trappen
- Uitermate geschikt voor reiniging in vliegtuigen, bussen en treinen
- Ideaal in hotels en restaurants, in de detailhandel, in bioscopen of theaters
- Speciaal voor een grondige reiniging van het interieur van voertuigen
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.