De KM 70/30 C handveegmachine maakt het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten effectief en efficiënt. De veegborstel, zijborstel en blazer werken op accu en verhogen het werkcomfort aanzienlijk: gebruikers kunnen hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos vegen met aanzienlijk minder inspanning. Het vlakke vouwfilter met actieve aanzuiging vermindert de stofontwikkeling, zelfs bij grote hoeveelheden fijnstof, en houdt de werkomgeving schoon. De veegborstel kan in 6 stappen worden versteld en past zo zijn reinigingsprestaties aan verschillende oppervlakken aan. De praktische lade voor extra uitrusting zoals emmers en grove vuilnistangen vergemakkelijkt het werk. De gereedschapsloze vervanging van zijborstel en filter maakt ook het onderhoud eenvoudig. Het 36 V Kärcher Battery Power+ accuplatform zorgt voor voldoende vermogen in elke situatie. De verwisselbare accu kan worden verwijderd voor eenvoudig transport. De accu en oplader worden niet meegeleverd.