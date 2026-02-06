Veger KM 70/30 C Bp 2SB
Handveegmachine KM 70/30 C voor het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten - stofarm en handig dankzij het filter met afzuiging en de batterij aangedreven veegborstel en zijborstelaandrijving.
De KM 70/30 C handveegmachine maakt het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten effectief en efficiënt. De veegborstel, zijborstel en blazer werken op accu en verhogen het werkcomfort aanzienlijk: gebruikers kunnen hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos vegen met aanzienlijk minder inspanning. Het vlakke vouwfilter met actieve aanzuiging vermindert de stofontwikkeling, zelfs bij grote hoeveelheden fijnstof, en houdt de werkomgeving schoon. De veegborstel kan in 6 stappen worden versteld en past zo zijn reinigingsprestaties aan verschillende oppervlakken aan. De praktische lade voor extra uitrusting zoals emmers en grove vuilnistangen vergemakkelijkt het werk. De gereedschapsloze vervanging van zijborstel en filter maakt ook het onderhoud eenvoudig. Het 36 V Kärcher Battery Power+ accuplatform zorgt voor voldoende vermogen in elke situatie. De verwisselbare accu kan worden verwijderd voor eenvoudig transport. De accu en oplader worden niet meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Vervangbare lithium-ion accuDe levensduur van de accu kan worden geselecteerd afhankelijk van het te reinigen oppervlak. Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit. Weergave van de resterende levensduur van de accu tijdens het vegen.
Vlak geplisseerd filter met actieve aanzuigingVermindert het ontstaan van stof en zorgt voor een schone werkomgeving. Filtervervanging zonder gereedschap. De handmatige filterschudder zorgt voor de beste veegresultaten, zelfs bij fijn stof.
Praktisch opbergoppervlakExtra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden. Verhoogt de efficiëntie en bespaart extra afstanden. Grof vuil kan gemakkelijk worden verzameld en afgevoerd.
In drie richtingen verstelbare en inklapbare duwbeugel
- Kan plaatsbesparend worden opgeborgen dankzij de inklapbare duwbeugel.
- Aanpasbaar aan de grootte van de operator.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Type aandrijving
|Handmatig
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3920
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|980
|tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Filteroppervlak (m²)
|0,6
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (u)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|33,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|40,2
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Fijnstoffilter
Uitvoering
- Elektronische borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Manuele filterreiniging
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- opklapbare zijborstel
- Zijbezem traploos instelbaar
- Handgreep
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw