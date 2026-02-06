Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp
Compact, wendbaar en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven duwveger KM 75/40 W Bp overtuigt bij het reinigen van indoor oppervlakken vanaf ca. 600 m² .
Onze handgeleide veger KM 75/40 W Bp maakt indruk met zijn uitgekiende uitrustingsconcept, gebruiksvriendelijke bediening en uitstekende reinigingsresultaten op binnenoppervlakken vanaf ongeveer 600 vierkante meter. Dit maakt het beproefde overgooi veegprincipe mogelijk met schakelbare zijbezems, gereedschapsloze veegspiegelverstelling en gereedschapsloos verwisselbare en verstelbare hoofdbezem. Het effectieve samenspel van krachtige stofafzuiging en mechanische reiniging van het vlakvouwfilter van polyester zorgt ervoor dat er nagenoeg stofvrij gewerkt wordt. Harde vloeren, bijvoorbeeld in magazijnen of productiehallen, worden snel, efficiënt en geluidsarm gereinigd Met de optioneel verkrijgbare tapijtveegset geldt dit ook probleemloos voor textielvloeren. De geïntegreerde rijaandrijving met traploze veegsnelheid, het slimme EASY-Operation-bedieningsconcept en de mobiele 40 liter vuilcontainer met wagensysteem maken ook lange en moeiteloze schoonmaakwerkzaamheden voor de gebruiker mogelijk. Houd er rekening mee dat bij deze uitvoering van de veegmachine de accu en oplader niet bij de levering zijn inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Vuilreservoir met trolleygreepGrepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir. Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.
Krachtig filtersysteem met mechanische filterreinigingFilteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal. Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.
EASY-Operation-bedieningsconceptEenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen. Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Zeer gemakkelijk te onderhouden
- Gereedschapsloze filter- en walsborstelwissel voor locatieonafhankelijk onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Elektrisch
|drijfveer
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 400
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3375
|Werkbreedte (mm)
|550
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|750
|Vuilreservoir (l)
|40
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|1,8
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|78
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|125
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Verpakkingsinhoud
- Vlakfilter: Van polyester
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- rijaanduiding - voorwaarts
- Instelbare hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Duwbeugel inklapbaar
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Batterijaanduiding
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezem kan omhoog gezet worden
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw