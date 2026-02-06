Binnenruimtes vanaf circa 600 vierkante meter, zoals productiehallen of magazijnen, zijn de ideale locatie voor onze compacte en zeer wendbare handgeleid veegmachine KM 75/40 W Bp Pack met standaard accu en elektronisch gestuurde ingebouwde lader. Het hoofdveegsysteem met inschakelbare zijborstel, veegspiegelverstelling en de zonder gereedschap verwisselbare hoofdveegrol garandeert grondige en snelle reinigingsresultaten op alle soorten harde vloeren - met de optioneel verkrijgbare tapijtveegset zelfs op textielvloeren. Door het effectieve samenspel van krachtige stofafzuiging en mechanische filterreiniging werkt de veegmachine nagenoeg stofvrij en reinigt hij zeer stil. Het bedieningsconcept EASY-Operation, de verrijdbare vuilcontainer van 40 liter met trolleysysteem, de geïntegreerde aandrijving met traploos instelbare veegsnelheid en vele andere doordachte details zorgen voor maximaal gebruikerscomfort op het werk en maken zo langdurig, moeiteloos werken mogelijk.