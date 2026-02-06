Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp Pack
Handbediende, batterijaangedreven veegmachine KM 75/40 W Bp Pack met comfortabele aandrijving, batterij standaard meegeleverd en elektronisch gestuurde ingebouwde lader.
Binnenruimtes vanaf circa 600 vierkante meter, zoals productiehallen of magazijnen, zijn de ideale locatie voor onze compacte en zeer wendbare handgeleid veegmachine KM 75/40 W Bp Pack met standaard accu en elektronisch gestuurde ingebouwde lader. Het hoofdveegsysteem met inschakelbare zijborstel, veegspiegelverstelling en de zonder gereedschap verwisselbare hoofdveegrol garandeert grondige en snelle reinigingsresultaten op alle soorten harde vloeren - met de optioneel verkrijgbare tapijtveegset zelfs op textielvloeren. Door het effectieve samenspel van krachtige stofafzuiging en mechanische filterreiniging werkt de veegmachine nagenoeg stofvrij en reinigt hij zeer stil. Het bedieningsconcept EASY-Operation, de verrijdbare vuilcontainer van 40 liter met trolleysysteem, de geïntegreerde aandrijving met traploos instelbare veegsnelheid en vele andere doordachte details zorgen voor maximaal gebruikerscomfort op het werk en maken zo langdurig, moeiteloos werken mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Vuilreservoir met trolleygreepGrepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir. Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.
Krachtig filtersysteem met mechanische filterreinigingFilteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal. Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.
EASY-Operation-bedieningsconceptEenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen. Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Zeer gemakkelijk te onderhouden
- Gereedschapsloze filter- en walsborstelwissel voor locatieonafhankelijk onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Elektrisch
|drijfveer
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 400
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3375
|Werkbreedte (mm)
|550
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|750
|Vuilreservoir (l)
|40
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|1,8
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|125
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|125
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|134,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Verpakkingsinhoud
- Vlakfilter: Van polyester
- Incl. batterij en inbouwoplader
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- rijaanduiding - voorwaarts
- Instelbare hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Duwbeugel inklapbaar
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezem kan omhoog gezet worden
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw