Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W G
Aangedreven door een emissiearme benzinemotor met traploze veegsnelheid: compacte en wendbare handstofzuiger KM 75/40 W G van Kärcher voor buiten.
Onze handveegmachine KM 75/40 W G wordt aangedreven door een betrouwbare, emissiearme en krachtige Kohler benzinemotor met 3,3 kW, die uiteraard voldoet aan alle geldende emissierichtlijnen. Dit maakt hem ideaal voor het snel en grondig reinigen van buitenruimtes vanaf circa 600 vierkante meter, zoals parkeerplaatsen, schoolpleinen of in de gemeenschappelijke ruimte. Het bovengrondse veegprincipe met schakelbare zijborstel, gereedschapsloze veeggebiedinstelling en gereedschapsloze verwisselbare en verstelbare hoofdbezem zorgt voor de beste reinigingsresultaten. De krachtige zuigkracht verhindert effectief het opdwarrelen van stof, terwijl de effectieve reiniging van het vlakfilter zorgt voor een constante zuigkracht. Het doordachte bedieningsconcept EASY operation, de verrijdbare vuilcontainer van 40 liter met trolleysysteem en de geïntegreerde aandrijving met traploos instelbare veegsnelheid zorgen voor maximaal gebruikerscomfort bij het werk en maken zo een lang, moeiteloos gebruik mogelijk met de zeer compacte en wendbare KM 75 / 40 WG.
Kenmerken en voordelen
Vuilreservoir met trolleygreepGrepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir. Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.
Krachtig filtersysteem met mechanische filterreinigingFilteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal. Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.
OnderhoudsvriendelijkFilter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.
EASY-Operation-bedieningsconcept
- Eenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Benzine
|drijfveer
|4-taktmotor
|Motorenfabrikant
|Kohler
|Aandrijving - vermogen (W)
|3300
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3375
|Werkbreedte (mm)
|550
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|750
|Vuilreservoir (l)
|40
|hellingsgraad (%)
|15
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|1,8
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|84,9
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|84
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|94,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Verpakkingsinhoud
- Vlakfilter: Van polyester
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- rijaanduiding - voorwaarts
- Instelbare hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Duwbeugel inklapbaar
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Krachtige aandrijving
- Voor gebruik buiten
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezem kan omhoog gezet worden
Toepassingen
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw