Veeg-/zuigmachine KM 85/50 W Bp
Accu-handloop-veegmachine KM 85/50 W Bp met grote vlakfilter, zwenkbare rolborstel. Gebruiksvriendelijk, robuust apparaat met grote dekking.
Robuust, ontworpen met een dubbelwandig frame en uitwijkende zijborstel, de batterijgevoede KM 85/50 W Bp achterloopveegmachine maakt indruk met hard werken in een industriële omgeving. De betrouwbare en compacte machine laat zich comfortabel en intuïtief bedienen met de duwbeugel, heeft een vooruit- en achteruit aandrijving en reinigt tot 4725 m²/u met behulp van de optionele linker zijborstel. De pendelrolborstel past zich automatisch aan de grond aan en zorgt zo voor uitstekende resultaten, zelfs op oneffen vloeren of met grote hoeveelheden vuil. Een groot vlakfilter maakt nagenoeg stofvrij werken mogelijk, terwijl een dubbele wisser zorgt voor een effectieve reiniging. De hoofdbezem en filter zijn zeer eenvoudig te verwisselen en vooral zonder gereedschap. Deze en andere handige details, zoals een schijfrem en de Kärcher Home-Base voor eenvoudig transport van extra schoonmaakbenodigdheden, ronden het succesvolle totaalconcept af.
Kenmerken en voordelen
Voor- en achteruit rijden via de duwbeugelIntuïtieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Maximale wendbaarheid van de machine. Standaard schijfrem voor altijd veilig remmen.
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrolUitstekende vuilopname, zelfs op oneffen vloeren. Geen slijtageaanpassing nodig. Efficiënte en snelle reiniging.
Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussenStabiel, dubbelwandig draaiframe. Ontwijkende zijborstel voorkomt beschadigingen. Grote wielen voor meer gebruiksgemak.
Krachtig filtersysteem
- Groot vlakfilter met in totaal 2,3 m² filteroppervlak.
- Wasbaar polyesterfilter.
- Uitstekende reiniging door dubbele schraper en horizontale inbouwpositie.
Zonder gereedschap wisselen van hoofdborstel en filter Tool
- Snel en gemakkelijk wisselen tijdens het dragen.
- Snelle controle van de hoofdbezem met omwikkelde linten of folies.
- Filtertoegang via de schone kant, zonder contact met stof en vuil.
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
- Zeer goede wendbaarheid van de machine.
- Zeer geschikt voor krappe ruimtes en in geblokkeerde ruimtes.
- Door normale deuropeningen (90 cm) rijden is mogelijk.
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
- Veelzijdige, praktische aansluiting om extra schoonmaakspullen mee te nemen.
- Voor het gemakkelijk dragen van bijvoorbeeld grofvuiltangen, bezems of vodden.
- Opbergruimte voor kleinere gebruiksvoorwerpen.
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdborstel en zijborstel kunnen elk gemakkelijk met een hendel worden in- en uitgeschakeld.
- Comfortabel vooruit en achteruit rijden met behulp van de duwbeugel.
- Zuigstroomregeling voor het vegen van natte oppervlakken.
Grote trechter
- Absorbeert grote hoeveelheden vuil en maakt zo lange werkopdrachten mogelijk.
- Eenvoudig verwijderen en veilig legen van het vuil.
- Rollen op de vuilcontainer vereenvoudigen het gebruik bij het legen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Elektrisch
|drijfveer
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 912
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3825
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Vuilreservoir (l)
|50
|hellingsgraad (%)
|15
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|138,4
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|226
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|149
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Verpakkingsinhoud
- Vlakfilter: Van polyester
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Pendelende hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Krachtige aandrijving
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezem kan omhoog gezet worden
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw