Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp
Met de KM 85/50 R betreedt u de wereld van de zit-veegzuigmachines. De machine is uitzonderlijk wendbaar en compact, eenvoudig te bedienen en imponeert met de hoge oppervlakteprestatie.
Onze zit-veegzuigmachine KM 85/50 R met accuaandrijving komt volledig tot haar recht als de ruimte beperkt is of vol staat met meubilair. Smalle gangen, hoeken en andere plekken waar de bewegingsvrijheid beperkt is, worden moeiteloos perfect schoon. Dat dit instapmodel ook in de openlucht een hoge oppervlakteprestatie biedt, onderstreept de veelzijdigheid en efficiëntie. Bediening en onderhoud van de machine zijn uiterst eenvoudig. Zo kan bijvoorbeeld het grote stoffilter, dat zorgt voor stofvrij werken, eenvoudig vanuit de stoel van de operator worden gereinigd. Bovendien zijn ook de inwendige componenten gemakkelijk bereikbaar via de ver te openen kap en kan de pendelend opgehangen hoofdveegwals zonder gereedschap worden vervangen. De van buiten zichtbare indicatie van de slijtage geeft precies aan wanneer de wals moet worden vervangen. Zonder dat het veegsysteem ooit hoeft worden bijgesteld, worden ook oneffenheden op de vloer altijd restloos schoon geveegd. De uitwijkende zijbezem voorkomt schade aan meubilair, terwijl het toerental aan de situatie kan worden aangepast. In het geïntegreerde Home-Base-systeem kunnen bovendien extra hulpmiddelen worden meegenomen.
Kenmerken en voordelen
Slim vuilreservoir2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden. Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden. Rollen op de vuilcontainer vereenvoudigen het gebruik bij het legen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In hoogte verstelbaar stuurwiel.
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van omsteltijd.
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
- Zeer goede wendbaarheid van de machine.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Door normale deuropeningen (90 cm) rijden is mogelijk.
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrol
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs op oneffen vloeren.
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdbezem en zijbezem kunnen gemakkelijk met een voetpedaal in- en uitgeschakeld worden.
- Voor- en achteruit rijden gemakkelijk in te stellen met de keuzeschakelaar.
- Zuigstroomregeling voor het vegen van natte oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|5100
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Batterij voltage (V)
|24
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|50
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|177,5
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|230
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|179,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Verpakkingsinhoud
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Uitstekend geschikt voor het reinigen van productie-, magazijn- en kleinere logistiekhallen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook voor kleinere objecten zoals (kleine) technische bedrijven, schoolpleinen, tankstations of autodealers