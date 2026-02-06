Onze zit-veegzuigmachine KM 85/50 R met accuaandrijving komt volledig tot haar recht als de ruimte beperkt is of vol staat met meubilair. Smalle gangen, hoeken en andere plekken waar de bewegingsvrijheid beperkt is, worden moeiteloos perfect schoon. Dat dit instapmodel ook in de openlucht een hoge oppervlakteprestatie biedt, onderstreept de veelzijdigheid en efficiëntie. Bediening en onderhoud van de machine zijn uiterst eenvoudig. Zo kan bijvoorbeeld het grote stoffilter, dat zorgt voor stofvrij werken, eenvoudig vanuit de stoel van de operator worden gereinigd. Bovendien zijn ook de inwendige componenten gemakkelijk bereikbaar via de ver te openen kap en kan de pendelend opgehangen hoofdveegwals zonder gereedschap worden vervangen. De van buiten zichtbare indicatie van de slijtage geeft precies aan wanneer de wals moet worden vervangen. Zonder dat het veegsysteem ooit hoeft worden bijgesteld, worden ook oneffenheden op de vloer altijd restloos schoon geveegd. De uitwijkende zijbezem voorkomt schade aan meubilair, terwijl het toerental aan de situatie kan worden aangepast. In het geïntegreerde Home-Base-systeem kunnen bovendien extra hulpmiddelen worden meegenomen.esteld, worden ook oneffenheden op de vloer altijd restloos schoon geveegd. De uitwijkende zijbezem voorkomt schade aan meubilair, terwijl het toerental aan de situatie kan worden aangepast. In het geïntegreerde Home-Base-systeem kunnen bovendien extra hulpmiddelen worden meegenomen.