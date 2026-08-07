Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC

Standaard met Li-Ion-accu en snellader: De compacte, wendbare en eenvoudig te bedienen KM 85/50 R zitveegmachine scoort met zijn hoge oppervlakteprestaties.

Uitstekend uitgerust, zeer eenvoudig en comfortabel in het gebruik, bijzonder compact ontwerp – onze zitveegzuigmachine KM 85/50 R weet in alle opzichten te overtuigen. Zo zijn bijvoorbeeld een krachtige en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah en de bijbehorende snellader al aan boord. Ook standaard: de uitwijkende zijborstel met toerentalregeling, een groot stoffilter voor stofvrij werken en de van buitenaf zichtbare slijtage-indicator van de hoofdveegrol. Dankzij de doordachte, compacte constructie overtuigt de KM 85/50 R met wendbaarheid en is hij daarom ook geschikt voor reinigingstaken in krappe en volgestouwde ruimtes. Daarnaast biedt het apparaat een eenvoudig bedieningsconcept met comfortabele details, zoals de pendelend gelagerde rol voor zeer goede reinigingsresultaten, zelfs op oneffen vloeren, of het reinigen van het stoffilter vanuit de stoel. Onderhoudswerkzaamheden worden aanzienlijk vergemakkelijkt door de wijd openende motorkap; ook het vervangen van de hoofdveegrol is zonder gereedschap mogelijk. Het geïntegreerde Home-Base-systeem maakt het bovendien mogelijk om extra reinigingsbenodigdheden probleemloos mee te nemen.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC: Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC: Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC: Krachtig filtersysteem
Krachtig filtersysteem
Slim vuilreservoir
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
Uitwijkende zijbezem
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
Toerentalregeling van de zijbezems
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrol
Specificaties

Technische gegevens

Tractie-aandrijving Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen (V/W) 24 / 1000
Type aandrijving Elektrisch
Zijborstel voor nat vuil (m²/u) 5100
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u) 6510
Werkbreedte (mm) 615
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 850
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1085
Capaciteit batterij (Ah) 90
Batterij voltage (V) 25,6
batterijduur (u) 2
Vuilreservoir (l) 50
hellingsgraad (%) 12
Werksnelheid (km/u) 6
Filteroppervlak (m²) 2,3
Laadcapaciteit (kg) max. 90
Gewicht (met accessoires) (kg) 185
Gewicht, gebruiksklaar (kg) 185
Gewicht inclusief verpakking (kg) 187
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1350 x 940 x 1170

Verpakkingsinhoud

  • Wielen, pneumatisch

Uitvoering

  • Manuele filterreiniging
  • Mechanische filterreiniging
  • Pendelende hoofdbezem
  • Instelbare zuigkracht
  • Grofvuilklep
  • Overgooiprincipe
  • rijaanduiding - voorwaarts
  • rijaanduiding - achterwaarts
  • Afzuiging
  • Voor gebruik buiten
  • Voor gebruik binnen
  • Regelbaar toerental voor de zijbezems
  • Batterijaanduiding
  • Bedrijfsurenteller
  • Mobiel vuilreservoir
  • Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
  • Zijbezem, automatisch pendelend
  • Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
  • Multi-functioneel bedieningspaneel
  • Optie voor vastmaken van Home Base
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Toepassingen
  • Uitstekend geschikt voor het reinigen van productie-, magazijn- en kleinere logistiekhallen
  • Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
  • Ook voor kleinere objecten zoals (kleine) technische bedrijven, schoolpleinen, tankstations of autodealers
Accessoires