Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Standaard met Li-Ion-accu en snellader: De compacte, wendbare en eenvoudig te bedienen KM 85/50 R zitveegmachine scoort met zijn hoge oppervlakteprestaties.
Uitstekend uitgerust, zeer eenvoudig en comfortabel in het gebruik, bijzonder compact ontwerp – onze zitveegzuigmachine KM 85/50 R weet in alle opzichten te overtuigen. Zo zijn bijvoorbeeld een krachtige en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah en de bijbehorende snellader al aan boord. Ook standaard: de uitwijkende zijborstel met toerentalregeling, een groot stoffilter voor stofvrij werken en de van buitenaf zichtbare slijtage-indicator van de hoofdveegrol. Dankzij de doordachte, compacte constructie overtuigt de KM 85/50 R met wendbaarheid en is hij daarom ook geschikt voor reinigingstaken in krappe en volgestouwde ruimtes. Daarnaast biedt het apparaat een eenvoudig bedieningsconcept met comfortabele details, zoals de pendelend gelagerde rol voor zeer goede reinigingsresultaten, zelfs op oneffen vloeren, of het reinigen van het stoffilter vanuit de stoel. Onderhoudswerkzaamheden worden aanzienlijk vergemakkelijkt door de wijd openende motorkap; ook het vervangen van de hoofdveegrol is zonder gereedschap mogelijk. Het geïntegreerde Home-Base-systeem maakt het bovendien mogelijk om extra reinigingsbenodigdheden probleemloos mee te nemen.
Kenmerken en voordelen
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
Krachtig filtersysteem
Slim vuilreservoir
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
Uitwijkende zijbezem
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
Toerentalregeling van de zijbezems
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrol
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|5100
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|90
|Batterij voltage (V)
|25,6
|batterijduur (u)
|2
|Vuilreservoir (l)
|50
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|185
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|185
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|187
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Verpakkingsinhoud
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Uitstekend geschikt voor het reinigen van productie-, magazijn- en kleinere logistiekhallen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook voor kleinere objecten zoals (kleine) technische bedrijven, schoolpleinen, tankstations of autodealers