Uitstekend uitgerust, zeer eenvoudig en comfortabel in het gebruik, bijzonder compact ontwerp – onze zitveegzuigmachine KM 85/50 R weet in alle opzichten te overtuigen. Zo zijn bijvoorbeeld een krachtige en duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah en de bijbehorende snellader al aan boord. Ook standaard: de uitwijkende zijborstel met toerentalregeling, een groot stoffilter voor stofvrij werken en de van buitenaf zichtbare slijtage-indicator van de hoofdveegrol. Dankzij de doordachte, compacte constructie overtuigt de KM 85/50 R met wendbaarheid en is hij daarom ook geschikt voor reinigingstaken in krappe en volgestouwde ruimtes. Daarnaast biedt het apparaat een eenvoudig bedieningsconcept met comfortabele details, zoals de pendelend gelagerde rol voor zeer goede reinigingsresultaten, zelfs op oneffen vloeren, of het reinigen van het stoffilter vanuit de stoel. Onderhoudswerkzaamheden worden aanzienlijk vergemakkelijkt door de wijd openende motorkap; ook het vervangen van de hoofdveegrol is zonder gereedschap mogelijk. Het geïntegreerde Home-Base-systeem maakt het bovendien mogelijk om extra reinigingsbenodigdheden probleemloos mee te nemen.