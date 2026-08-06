Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp Pack
Robuuste en compacte KM 90/60 R Bp Pack zitveeg-/zuigmachine met automatisch rondfilterreinigingssysteem, krachtige 180 Ah accu's en geïntegreerde lader.
Onze batterijaangedreven KM 90/60 R Bp Pack zitveegmachine met zijborstels overtuigt door zijn wendbaarheid en grote wendbaarheid voor emissievrije schoonmaakklussen binnen en buiten, zoals parkeerterreinen, logistieke centra of productiehallen. Duurzame 180 Ah accu's, die gemakkelijk aan boord kunnen worden opgeladen, garanderen lange werkperiodes. Bovendien is de KM 90/60 R Bp Pack zeer eenvoudig te bedienen dankzij het EASY-bedieningssysteem en beschikt hij over een praktisch opneemoppervlak en de thuisbasisbevestigingsset, zodat u eenvoudig extra schoonmaakgereedschap kunt meenemen. Het unieke, automatische en zeer effectieve rondfilterreinigingssysteem maakt stofvrij werken mogelijk zonder verlies van zuigkracht.
Kenmerken en voordelen
Groot filteroppervlak met automatische reinigingTelkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
EASY-Operation-bedieningsconceptLogisch en gemakkelijk te begrijpen. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
Homebase voor meer flexibiliteitVerschillende praktische plaatsingsmogelijkheden voor extra toebehoren. Eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.
Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak
- Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
- Veilig en wendbaar.
- Extra benodigdheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigingsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (kW)
|1,2
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|5400
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|6900
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|900
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1150
|Capaciteit batterij (Ah)
|180
|Batterij voltage (V)
|24
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|60
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|4
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|335
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|330
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|336
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Verpakkingsinhoud
- Rond polyester filter
- Incl. batterij en inbouwoplader
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem pneumatisch bediend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Logistiek centrum
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Magazijnen en andere overdekte gebieden
- Hotelcomplexen
- Productiehallen
- Kleinere parken en parkeergarages