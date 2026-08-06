Onze batterijaangedreven KM 90/60 R Bp Pack zitveegmachine met zijborstels overtuigt door zijn wendbaarheid en grote wendbaarheid voor emissievrije schoonmaakklussen binnen en buiten, zoals parkeerterreinen, logistieke centra of productiehallen. Duurzame 180 Ah accu's, die gemakkelijk aan boord kunnen worden opgeladen, garanderen lange werkperiodes. Bovendien is de KM 90/60 R Bp Pack zeer eenvoudig te bedienen dankzij het EASY-bedieningssysteem en beschikt hij over een praktisch opneemoppervlak en de thuisbasisbevestigingsset, zodat u eenvoudig extra schoonmaakgereedschap kunt meenemen. Het unieke, automatische en zeer effectieve rondfilterreinigingssysteem maakt stofvrij werken mogelijk zonder verlies van zuigkracht.