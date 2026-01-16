Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623, 5l

Ten mocny środek pozwala bez wysiłku usuwać zabrudzenia olejowe, sadzę, pył i zabrudzenia emisyjne z elewacji kamiennych i aluminiowych, ogrodzeń kamiennych, tarasów i innych kamiennych powierzchni. Posiada formułę ochronną wszystko w jednym, aby utrzymywać powierzchnie w czystości przez dłuższy czas i chronić je przed warunkami atmosferycznymi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248
Zastosowania
  • Tarasy
  • Fasady aluminiowe
  • Kamienne powierzchnie
  • Murki ogrodowe
