Sac pentru filtrare din fleece pentru WD 4/5/6

Sacii de filtrare din fleece, extrem de rezistenți la rupere, au o rată ridicată de retenție a prafului și permit perioade de aspirare semnificativ mai lungi în comparație cu sacii de filtrare din hârtie. Sacii filtranți din fleece sunt potriviți pentru aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden din gamele WD 4 până la WD 6.

Caracteristici si beneficii
Material fleece cu trei straturi
  • Pentru putere mare de aspirare și filtrare ridicată a prafului în timpul utilizării.
  • Extrem de rezistent la rupere, ideal pentru utilizare intensivă.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 4
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 190 x 13
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
  • Murdărie umedă