Sacii de filtrare din fleece, extrem de rezistenți la rupere, au o rată ridicată de retenție a prafului și permit perioade de aspirare semnificativ mai lungi în comparație cu sacii de filtrare din hârtie. Sacii filtranți din fleece sunt potriviți pentru aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden din gamele WD 4 până la WD 6.