Jetul cu putere multipla ofera 5 tipuri de jet intr-o singura teava de pulverizare: jet de agent de curatare, jet tip evantai HP, duza rotativa, jet tip creion si jet tip evantai larg cu presiune redusa. Jetul adecvat este selectat usor prin indoire. Acest lucru inseamna ca schimbarea tevii de pulverizare, care consuma timp, nu mai este necesara. Jetul cu putere multipla este adecvat pentru toate seriile Karcher K3-K5 de curatitoare electrocasnice cu presiune. Dispozitivul versatil poate fi utilizat in jurul casei, gradinii si masinii.