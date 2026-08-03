Četka, meka
Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.
Osetljive površine kao što su prozori ili solarni sistemi iziskuju odgovarajući nežan način čišćenja kako bi se izbeglo oštećivanje. Četka sa mekim i spojenim čekinjama štiti osetljivo staklo, ali čisti temeljno - bilo čistom vodom ili pod visokim pritiskom. Zbog toga se lako i brzo može spojiti sa teleskopskom cevi za vodu ili mlaznom cevi visokog pritiska iz kuće Kärcher. Komplet mlaznica za čistu vodu ili mlaznica visokog pritiska pod uglom od 25° garantuju uspešnost oba načina primene.
Obeležja i prednosti
Lako razumljivo obeležavanje bojama
- Obeležavanje bojama olakšava izbor odgovarajuće četke.
Velike mogućnosti primene
- Ugrađena mlaznica visokog pritiska za korišćenje četke s kompresorskim čistačem.
- Dolazi s 2 mlaznice i 1 priključkom za korišćenje čiste vode.
- Sa 4 spojnice mlaznica za optimalno nanošenje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Boja
|plava
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
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Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- Teleskopska šipka TL 10 C
- Teleskopska šipka TL 10 H
- Teleskopska šipka TL 14 C
- Teleskopska šipka TL 7 F
- Teleskopska šipka TL 7 H
Područja primene
- Za čišćenje solarnih postrojenja, površina izrađenih od pleksiglasa, stakla i staklenih bašti
- Za čišćenje osetljivih fasada sa staklenim, PVC ili obojenim površinama