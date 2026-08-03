Četka, meka

Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.

Osetljive površine kao što su prozori ili solarni sistemi iziskuju odgovarajući nežan način čišćenja kako bi se izbeglo oštećivanje. Četka sa mekim i spojenim čekinjama štiti osetljivo staklo, ali čisti temeljno - bilo čistom vodom ili pod visokim pritiskom. Zbog toga se lako i brzo može spojiti sa teleskopskom cevi za vodu ili mlaznom cevi visokog pritiska iz kuće Kärcher. Komplet mlaznica za čistu vodu ili mlaznica visokog pritiska pod uglom od 25° garantuju uspešnost oba načina primene.

Obeležja i prednosti
Lako razumljivo obeležavanje bojama
  • Obeležavanje bojama olakšava izbor odgovarajuće četke.
Velike mogućnosti primene
  • Ugrađena mlaznica visokog pritiska za korišćenje četke s kompresorskim čistačem.
  • Dolazi s 2 mlaznice i 1 priključkom za korišćenje čiste vode.
  • Sa 4 spojnice mlaznica za optimalno nanošenje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 18
Boja plava
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Za čišćenje solarnih postrojenja, površina izrađenih od pleksiglasa, stakla i staklenih bašti
  • Za čišćenje osetljivih fasada sa staklenim, PVC ili obojenim površinama
Pribor