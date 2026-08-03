Četka, srednja

Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.

Brzo i direktno povezivanje sa Kärcherovom teleskopskom cevi za vodu ili mlaznom cevi visokog pritiska: četka s čekinjama srednje tvrdoće savršena je za efikasno čišćenje fasada, roletni i platna. Za primenu pod visokim pritiskom integrisana je mlaznica visokog pritiska pod uglom od 25°, pri čemu je dovod čiste vode omogućen preko odgovarajućeg kompleta mlaznica. Četka ima i potporne čekinje za odgovarajući kontaktni pritisak.

Obeležja i prednosti
Lako razumljivo obeležavanje bojama
  • Obeležavanje bojama olakšava izbor odgovarajuće četke.
Velike mogućnosti primene
  • Ugrađena mlaznica visokog pritiska za korišćenje četke s kompresorskim čistačem.
  • Dolazi s 2 mlaznice i 1 priključkom za korišćenje čiste vode.
  • Sa 4 spojnice mlaznica za optimalno nanošenje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 18
Boja crvena
Težina sa ambalažom (kg) 1,3
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Za čišćenje fasada sa površinama od prirodnog kamena, maltera ili drveta
  • Za čišćenje roletni i žaluzina
  • Za čišćenje tkanina i membrana
Pribor