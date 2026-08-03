Četka, tvrda

Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.

Četka s tvrdim čekinjama omogućava dubinsko, ali ipak nežno čišćenje industrijskih fasada, kao i podnih obloga poput drveta ili kamena na otvorenom prostoru. Može se postaviti direktno na mlaznu cev visokog pritiska ili, ako se radi o čišćenju fasada, na Kärcherovu teleskopsku cev za vodu. Mlaznica visokog pritiska postavljena pod uglom od 25° i komplet mlaznica za čistu vodu integrisani su u samoj četki. Četka ima i potporne čekinje za optimalni kontaktni pritisak.

Obeležja i prednosti
Lako razumljivo obeležavanje bojama
  • Obeležavanje bojama olakšava izbor odgovarajuće četke.
Velike mogućnosti primene
  • Ugrađena mlaznica visokog pritiska za korišćenje četke s kompresorskim čistačem.
  • Dolazi s 2 mlaznice i 1 priključkom za korišćenje čiste vode.
  • Sa 4 spojnice mlaznica za optimalno nanošenje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 18
Boja zelena
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Za čišćenje tremova sa kamenim i drvenim površinama
  • Za čišćenje betonskih, opekarskih, limenih i čeličnih površina na fasadama
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