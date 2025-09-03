Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika RM 623, 5l

Ovo moćno sredstvo lako skida uljana, masna, čađava, prašnjava i zaprljanja nastala emisijom, nečistoće sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, popločanih dvorišta i drugih kamenih površina. Sa zaštitnom sve-u-jednom formulom koja čuva površine duže čistim i štiti ih od vetra i vremenskih prilika.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 1
Težina (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 5,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Područja primene
  • Terase
  • Aluminijumske fasade
  • Kamene površine
  • Bašta i kameni zidovi
