Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika RM 623, 5l
Ovo moćno sredstvo lako skida uljana, masna, čađava, prašnjava i zaprljanja nastala emisijom, nečistoće sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, popločanih dvorišta i drugih kamenih površina. Sa zaštitnom sve-u-jednom formulom koja čuva površine duže čistim i štiti ih od vetra i vremenskih prilika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|1
|Težina (kg)
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Terase
- Aluminijumske fasade
- Kamene površine
- Bašta i kameni zidovi