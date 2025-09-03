Sredstvo za čišćenje kamena i pločnika RM 623, 5l

Ovo moćno sredstvo lako skida uljana, masna, čađava, prašnjava i zaprljanja nastala emisijom, nečistoće sa kamenih i aluminijumskih fasada, kamenih zidova, popločanih dvorišta i drugih kamenih površina. Sa zaštitnom sve-u-jednom formulom koja čuva površine duže čistim i štiti ih od vetra i vremenskih prilika.