Adapter za baštensko crevo

Adapter za priključenje baštenskog creva – podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sunđera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom.

Adapter za baštensko crevo služi za direktno priključenje svih Kärcher četki i sunđera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom. Regulacija vode i zaustavljanje vode se izvodi direktno na adapteru.

Obeležja i prednosti
Sistem brze spojnice
  • Brzo priključivanje svih Kärcher četaka na baštensko crevo
Regulisanje vode i zaustavljanje vode direktno na adapteru
  • Komforno korišćenje uređaja
Adapter za baštensko crevo
  • Lako rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 112 x 39 x 39
Kompatibilni uređaji