Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752, 10l
İnatçı kirlerin giderilmesi ve alkali dayanıklı zemin kaplamaları için ekstra güçlü derinlemesine temizlik maddesi. En inatçı yağları, gresi ve madeni kalıntıları çıkarır.
Kärcher'den yüksek alkali FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752, hem kaplamaların çıkarılması hem de endüstriyel ortamlardaki çeşitli yüzeylerin ve zemin kaplamalarının güçlü derinlemesine temizliği için geliştirilmiştir. Gereksinimlere bağlı olarak, tek diskli makineler veya yıkayıcı kurutucular ile mekanik uygulama için tasarlanan bu madde, temizlik için 1 adımlı yöntemde veya kaplamaların çıkarılması için 2 adımlı yöntemde kullanılabilir. Balmumu ve polimer kaplamaları ve hatta lojistik ve üretim ortamlarında bulunanlar gibi en inatçı yağ, gres ve mineral kontaminasyonu bile güvenilir bir şekilde giderir. FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 özellikle endüstriyel ve ESD zeminler, çimento şaplar, epoksi reçine yüzeyler ve diğer alkaliye dayanıklı zeminler için uygundur. Deterjan aynı zamanda, yıkayıcı kurutucuların tank hacminin optimum kullanımı için düşük köpüklüdür. Silikonsuz formülasyonu, metal ve boya işleme şirketlerinde de kullanılabileceği anlamına gelir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|10
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|1
|pH
|13,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,5
Ürün
- Koruyucu kaplamaları ve kiri çıkarmak için güçlü derin temizleyici
- Ağır yağ, makine yağı ve madeni leke çözücü
- Çok kirli endüstriyel zemin kaplamalarının derinlemesine temizliği için
- Balmumu ve polimer kaplamaları çıkarır
- FIGR test 01/2014 (Tesis Yönetimi için Araştırma ve Test Enstitüsü GmbH)
- Hoş olmayan buharlar yok
- Hoş, taze narenciye kokusu
- Çok kısa temas süresi
- Son derece ekonomik
- Düşük köpüklü formülasyon
- Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
- NTA içermez
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H290 Metalleri aşındırabilir.
- H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501a İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
- Z 20 Limonene içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Uygulama alanları
- Zemin temizleme