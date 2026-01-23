Kärcher'den yüksek alkali FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752, hem kaplamaların çıkarılması hem de endüstriyel ortamlardaki çeşitli yüzeylerin ve zemin kaplamalarının güçlü derinlemesine temizliği için geliştirilmiştir. Gereksinimlere bağlı olarak, tek diskli makineler veya yıkayıcı kurutucular ile mekanik uygulama için tasarlanan bu madde, temizlik için 1 adımlı yöntemde veya kaplamaların çıkarılması için 2 adımlı yöntemde kullanılabilir. Balmumu ve polimer kaplamaları ve hatta lojistik ve üretim ortamlarında bulunanlar gibi en inatçı yağ, gres ve mineral kontaminasyonu bile güvenilir bir şekilde giderir. FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 özellikle endüstriyel ve ESD zeminler, çimento şaplar, epoksi reçine yüzeyler ve diğer alkaliye dayanıklı zeminler için uygundur. Deterjan aynı zamanda, yıkayıcı kurutucuların tank hacminin optimum kullanımı için düşük köpüklüdür. Silikonsuz formülasyonu, metal ve boya işleme şirketlerinde de kullanılabileceği anlamına gelir.