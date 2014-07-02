Universal hortum kaplini
Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.
Kärcher’n pratik ve ergonomik universal hortum kaplini sayesinde bağlantı, sökme ve onarım işlemleri kolay hale getirilmiştir. Esnek konektör sistemi, küçük ve büyük bahçeler ve yüzeylerin sulanmasını kolaylaştırır. İşler durumdaki musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri, iyi sulama sistemleri için zaruridir. Universal hortum kaplini, en yaygın üç hortum çapıyla ve tüm mevcut tırnak sistemleriyle uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik şekilli
- Kullanım kolaylığı için.
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|70 x 33 x 42
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
ÖDÜLLER
Tavsiye edilen üniversal hortum konektörü
Üniversal hortum konektörü "selbst ist der Mann" dergisinin saha testinde "çok iyi" (1,3) olarak değerlendirilmiştir ve tevsiye edilmiştir.