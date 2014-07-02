Kärcher’n pratik ve ergonomik universal hortum kaplini sayesinde bağlantı, sökme ve onarım işlemleri kolay hale getirilmiştir. Esnek konektör sistemi, küçük ve büyük bahçeler ve yüzeylerin sulanmasını kolaylaştırır. İşler durumdaki musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri, iyi sulama sistemleri için zaruridir. Universal hortum kaplini, en yaygın üç hortum çapıyla ve tüm mevcut tırnak sistemleriyle uyumludur.