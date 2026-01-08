WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste

Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.

Clever kombiniert: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint gleich 3 wichtige Funktionen in einem Produkt. Schaum auftragen, mit einem Hochdruckflachstrahl hartnäckigen Schmutz lösen oder mit einer weichen Bürste besonders gründlich und zugleich schonend arbeiten – alles geht, ohne das Zubehör einmal zu wechseln. Die gewünschte Funktion wird mit einem Hebel im Griffbereich der Bürste ausgewählt. Damit ist diese Waschbürste besonders vielseitig in der Anwendung, spart Zeit, ist komfortabel und garantiert stets ein sauberes Reinigungsergebnis – auch auf empfindlichen Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Der integrierte Reinigungsmitteltank ermöglicht längeres Arbeiten ohne Nachfüllen.

Merkmale und Vorteile
3-in-1-Produkt – vereint 3 wesentliche Funktionen der Reinigung: Schaumdüse, Hochdruckflachstrahl und Waschbürste
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kombination wesentlicher Funktionen.
  • Mehr Komfort für die gründliche und effiziente Reinigung.
Schnelle und intuitive Auswahl der gewünschten Funktion mit einem Hebel im Griffbereich der Bürste
  • Intuitive Funktionsauswahl. 
  • Effizientes Reinigen ohne Zubehörwechsel.
Im Bürstenkopf integrierter Reinigungsmitteltank
  • Kräftiger Schaum löst auch festsitzenden Schmutz schnell und gründlich.
  • Ermöglicht längeres Arbeiten ohne Nachfüllen. Das spart Zeit.
Waschbürste mit weichen Borsten, geeignet für viele unterschiedliche Oberflächen
  • Schonende Reinigung auch von empfindlichen Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 377 x 264 x 223
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Jalousien / Rollläden
  • Garagentore
  • Fahrzeuge
  • Motorräder und -roller
  • Wintergärten
  • Balkonverkleidungen
  • Fensterbänke
  • Sichtschutzelemente
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste Ersatzteile

