WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste
Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.
Clever kombiniert: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint gleich 3 wichtige Funktionen in einem Produkt. Schaum auftragen, mit einem Hochdruckflachstrahl hartnäckigen Schmutz lösen oder mit einer weichen Bürste besonders gründlich und zugleich schonend arbeiten – alles geht, ohne das Zubehör einmal zu wechseln. Die gewünschte Funktion wird mit einem Hebel im Griffbereich der Bürste ausgewählt. Damit ist diese Waschbürste besonders vielseitig in der Anwendung, spart Zeit, ist komfortabel und garantiert stets ein sauberes Reinigungsergebnis – auch auf empfindlichen Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Der integrierte Reinigungsmitteltank ermöglicht längeres Arbeiten ohne Nachfüllen.
Merkmale und Vorteile
3-in-1-Produkt – vereint 3 wesentliche Funktionen der Reinigung: Schaumdüse, Hochdruckflachstrahl und Waschbürste
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kombination wesentlicher Funktionen.
- Mehr Komfort für die gründliche und effiziente Reinigung.
Schnelle und intuitive Auswahl der gewünschten Funktion mit einem Hebel im Griffbereich der Bürste
- Intuitive Funktionsauswahl.
- Effizientes Reinigen ohne Zubehörwechsel.
Im Bürstenkopf integrierter Reinigungsmitteltank
- Kräftiger Schaum löst auch festsitzenden Schmutz schnell und gründlich.
- Ermöglicht längeres Arbeiten ohne Nachfüllen. Das spart Zeit.
Waschbürste mit weichen Borsten, geeignet für viele unterschiedliche Oberflächen
- Schonende Reinigung auch von empfindlichen Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & Brush
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Comfort Premium eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car & Home + Organizer
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 502MS-PLUS
- K 6 Comfort Premium Car & Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Home & Brush
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Comfort Premium eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- K Silent Anniversary Edition
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 3
- KHD 4-2 T250
- KHP 4
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Jalousien / Rollläden
- Garagentore
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Wintergärten
- Balkonverkleidungen
- Fensterbänke
- Sichtschutzelemente
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.