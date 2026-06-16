Articulation haute pression
Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu’à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d’accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.
Lors du nettoyage haute pression de surfaces telles que les machines, véhicules, sous-sols, façades ou toitures, on se retrouve souvent face à des zones inaccessibles ou difficiles d’accès avec la lance. L’articulation haute pression apporte une solution à ce problème. Grâce au réglage angulaire en continu jusqu’à 120°, vous pouvez atteindre sans effort les endroits difficiles d’accès, pour qu’il ne reste plus aucune zone non nettoyée. Fixation simple directement sur la lance du nettoyeur haute pression ou sur une tige télescopique.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service max. (bar)
|300
|Température (°C)
|max. 155
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Articulation haute pression
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.