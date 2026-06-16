Bij de reiniging van machines, voertuigen, chassis, gevels, daken, enz. met de hogedrukreiniger, komt u wel eens plaatsen tegen die niet bereikbaar zijn met de spuitlans, of enkel heel moeilijk. De hogedruk knikbesturing lost dit probleem op. Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120° kan u moeilijk bereikbare plaatsen nu ook heel gemakkelijk reinigen, zonder een stuk over te slaan. Simpelweg direct aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger of aan een telescopische lans aansluiten.