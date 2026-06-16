Hogedruk gelede verbinding
Hogedruk knikbesturing: Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120°, is dit toestle ideaal om moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk schoon te maken. Simpelweg aansluiten aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger.
Bij de reiniging van machines, voertuigen, chassis, gevels, daken, enz. met de hogedrukreiniger, komt u wel eens plaatsen tegen die niet bereikbaar zijn met de spuitlans, of enkel heel moeilijk. De hogedruk knikbesturing lost dit probleem op. Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120° kan u moeilijk bereikbare plaatsen nu ook heel gemakkelijk reinigen, zonder een stuk over te slaan. Simpelweg direct aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger of aan een telescopische lans aansluiten.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. werkdruk (bar)
|300
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
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