Buse d‘aspiration spéciale véhicules
Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.
Le suceur voiture maniable pour votre aspirateur eau et poussières permet d'aspirer les surfaces textiles de votre voiture, notamment le coffre, les sièges, la banquette arrière et le plancher, rapidement et sans effort. Ce suceur convient également à l'aspiration des surfaces capitonnées, des meubles capitonnés et des matelas dans votre maison. Le suceur voiture peut être utilisé avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Suceur optimisé dans un nouveau design permettant une élimination efficace des saletés
Le suceur est pratique, il tient bien en main et est facile à guider
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|NW 35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|258 x 105 x 40
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Sièges de voiture
- Banquette arrière
- Espace réservé aux pieds
- Tapis de sol
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas