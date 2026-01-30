Autozuigmond
Snel en moeiteloos stofzuigen gegarandeerd: met het automondstuk reinig je de zetels, voetmatten en koffer van je auto comfortabel en grondig.
Dankzij de handige autozuigmond voor je nat- en droogzuiger stofzuig je snel en moeiteloos textiele oppervlakken in je auto, zoals de kofferbak, zetels, achterbank en voetmatten. Het mondstuk is ook geschikt voor het stofzuigen van gestoffeerde oppervlakken, gestoffeerde meubels en matrassen in huis.
Kenmerken en voordelen
Geoptimaliseerd mondstuk in een nieuw ontwerp voor betrouwbare vuilverwijdering
Zuigmond is praktisch, ligt perfect in de hand en is gemakkelijk te gebruiken
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|NW 35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|258 x 105 x 40
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Koffer van de auto
- Autozetels
- Achterbank
- Voetmatten
- Vloermatten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Matrassen