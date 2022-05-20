Le filtre plissé plat spécial rénovation KFI 4440 est idéal pour aspirer les saletés fines et les gros déchets ainsi que les liquides. En outre, il est parfaitement adapté à l'aspiration des poussières fines produites lors des travaux de rénovation et du travail avec des outils électroportatifs. Le matériau polyester rend le filtre résistant à l'humidité. Un revêtement antiadhésif empêche en outre efficacement le colmatage du filtre et garantit une puissance d'aspiration durable ainsi qu'une filtration optimale des poussières pendant l'utilisation. Logé dans une cassette filtrante brevetée, le filtre plissé plat permet un remplacement particulièrement pratique et rapide, et ce, sans aucun contact avec la saleté : il suffit d'ouvrir la cassette filtrante, de remplacer le filtre, de refermer la cassette filtrante et voilà ! Développé sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6.