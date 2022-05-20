De Renovation KFI 4440 speciale vlakke plisséfilter is ideaal voor het opzuigen van fijn en grof vuil, alsook vloeistoffen. Hij is ook perfect voor het opzuigen van fijnstof dat vrijkomt bij renovatiewerken en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het polyestermateriaal maakt de filter vochtbestendig. Een antikleeflaag voorkomt bovendien effectief dat de filter verstopt raakt en garandeert een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie tijdens het gebruik. De vlakke plisséfilter is ingebouwd in een gepatenteerde filterbox en kan bijzonder comfortabel en snel worden vervangen – zonder enig contact met vuil: gewoon de filterbox openklappen, de filter vervangen, de filterbox sluiten – en klaar. Ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden alleszuigers WD 4–6, KWD 4–6 en MV 4–6.