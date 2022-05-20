Flat-pleated filter Renovation WD 4-6
Speciale vlakfilter voor langdurige zuigkracht bij fijnstof tijdens renovaties en het werken met elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher alleszuigers.
De Renovation KFI 4440 speciale vlakke plisséfilter is ideaal voor het opzuigen van fijn en grof vuil, alsook vloeistoffen. Hij is ook perfect voor het opzuigen van fijnstof dat vrijkomt bij renovatiewerken en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het polyestermateriaal maakt de filter vochtbestendig. Een antikleeflaag voorkomt bovendien effectief dat de filter verstopt raakt en garandeert een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie tijdens het gebruik. De vlakke plisséfilter is ingebouwd in een gepatenteerde filterbox en kan bijzonder comfortabel en snel worden vervangen – zonder enig contact met vuil: gewoon de filterbox openklappen, de filter vervangen, de filterbox sluiten – en klaar. Ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden alleszuigers WD 4–6, KWD 4–6 en MV 4–6.
Kenmerken en voordelen
Polyester filtermateriaal met antikleeflaag
- Voor langdurige zuigkracht en optimale stoffiltratie tijdens gebruik.
- Voor ononderbroken werk.
- Vochtbestendig en duurzaam.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervanging
- Nat en droogzuigen zonder vervangen van de filter
- Verwissel het vlakfilter in enkele seconden door de filterbox uit te klappen – zonder contact met vuil.
Geschikt voor Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 nat- en droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|163 x 104 x 50
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voor werkplaatsen en renovatiewerkzaamheden met grote hoeveelheden fijn stof.
- Fijn vuil
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Vernieuwing