Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 4 mètres dispose d'un raccord à baïonnette 2.0 tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 2.0. Les deux raccords 2.0 sont compatibles avec les aspirateurs construits à partir de 2017.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|4
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Finition
|Standard
|Raccord côté accessoire¹⁾
|Attache 2.0
|Raccord côté appareil²⁾
|Baïonnette 2.0
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|470 x 450 x 80
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.