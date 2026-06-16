Slang, verpakt, NW35 4,0m
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 4 m wordt met een bajonetaansluiting 2.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 2.0-aansluiting op accessoires. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers van modeljaar 2017.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|4
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Uitvoering
|Standaard
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|Clip 2.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Bayonet 2.0
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|470 x 450 x 80
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Onderdelen Slang, verpakt, NW35 4,0m
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.