Slang, verpakt, NW35 4,0m

De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.

De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher. De slang van 4 m wordt met een bajonetaansluiting 2.0 op het apparaat aangesloten en met een clip 2.0-aansluiting op accessoires. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers van modeljaar 2017.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 4
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Uitvoering Standaard
Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾ Clip 2.0
Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾ Bayonet 2.0
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur antraciet
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 470 x 450 x 80
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Onderdelen Slang, verpakt, NW35 4,0m

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