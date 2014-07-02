FRV 30 Me
Grâce à son aspiration automatique de l’eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 85 °C. Le modèle FRV 30 Me dispose d’un flexible d’aspiration de 7,5 m en polyuréthane présentant une excellente résistance aux températures. Les roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et les roulements doubles en céramique sont d’autres caractéristiques qui témoignent de sa qualité. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|6,4
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Accessoires
Piéces détachées FRV 30 Me
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