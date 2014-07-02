FRV 30 Me
Dankzij automatische afzuiging van vuil water maakt de RVS FRV 30 Me oppervlaktereiniger schoonmaken binnen en buiten efficiënter. Geschikt voor heet water tot 85 °C.
De RVS FRV 30 Me oppervlaktereiniger maakt reinigen met heet water tot 85 °C mogelijk, wat zorgt voor een grondige en effectieve reiniging van diverse oppervlakken. Dankzij de geïntegreerde automatische afzuiging van vuil water werkt de FRV 30 Me efficiënter en bespaart hij tijd, zowel bij gebruik binnen als buiten. De machine is uitgerust met een temperatuurbestendige zuigslang van 7,5 meter, gemaakt van duurzaam polyurethaan, waardoor flexibiliteit en lange levensduur gegarandeerd zijn. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-afgevende stuurwielen die beschadigingen aan vloeren voorkomen, en de dubbele keramische lagering die zorgt voor een betrouwbare en langdurige werking. De FRV 30 Me levert krachtige prestaties met een maximale werkdruk van 250 bar en een waterdoorvoer van 1300 liter per uur. Voor optimale werking dient de apparaatspecifieke mondstukset apart besteld te worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Kleur
|zilver
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,4
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