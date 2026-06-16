FRV 50 ME
Un système automatique d'aspiration de l'eau permet au nettoyeur de surfaces FRV 50 Me en inox de nettoyer les surfaces intérieures et extérieures encore plus efficacement. Nettoyage à l'eau chaude, jusqu'à 85 °C. Le FRV 50 Me dispose d'un flexible d'aspiration de 7,5 m en polyuréthane résistant à la chaleur. Les roulettes pivotantes ne marquant pas le sol et le double roulement en céramique sont d'autres marques de qualité. Le jeu de buses spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|17,5
Accessoires
Piéces détachées FRV 50 ME
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