FRV 50 ME
Dankzij de automatische afzuiging van het afvalwater maakt de roestvrijstalen FRV 50 Me oppervlaktereiniger het schoonmaken van oppervlakken efficiënter, zowel binnen als buiten. Geschikt voor heet water tot 85 °C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige 7,5 m polyurethaan afzuigslang. Extra kwaliteitskenmerken zijn de niet-markerende stuurwielen en dubbele keramische lagers. Het specifieke mondstukset voor de machine moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C.
Dankzij de automatische afzuiging van het afvalwater maakt de roestvrijstalen FRV 50 Me oppervlaktereiniger het schoonmaken van oppervlakken efficiënter, zowel binnen als buiten. Geschikt voor heet water tot 85 °C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige 7,5 m polyurethaan afzuigslang. Extra kwaliteitskenmerken zijn de niet-markerende stuurwielen en dubbele keramische lagers. Het specifieke mondstukset voor de machine moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Kleur
|zilver
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|17,5
Toebehoren
Onderdelen FRV 50 ME
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.