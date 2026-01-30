Ce kit de suceurs pinceau est un kit d'accessoires constitué de deux suceurs pinceau, l'un à poils durs et l'autre à poils souples. Le suceur-pinceau à poils durs sert au nettoyage en profondeur des surfaces rembourrées ou garnies de moquette (par ex. tapis de sol ou sièges). Le suceur-pinceau à poils souples, quant à lui, permet un nettoyage en douceur des surfaces délicates (par ex. tableau de bord ou console centrale). Ce kit de suceurs pinceau pratique est adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.