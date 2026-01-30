Zuigborstel set
Met de zuigborstelset kan u het interieur van uw wagen grondig reinigen op een manier die toch zacht is voor de materialen, van het dashboard tot de voetmatten en de zetels. Voor alle multifunctionele alleszuigers uit het Home & Garden assortiment.
De zuigborstelset is een toebehorenkit die twee zuigborstels omvat, één met harde en één met zachte borstelharen. De zuigborstel met harde haren zorgt voor een grondige reiniging van gestoffeerde en tapijtoppervlakken (zoals vloermatten en autozetels). De zuigborstel met zachte haren zorgt voor een zachte reiniging van gevoelige oppervlakken (bv. dashboards of middenconsoles). Deze handige zuigborstelset past op alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers.
Kenmerken en voordelen
Zuigborstel met harde borstelharen voor een grondige reinging van stoffen bekleding en tapijtoppervlakken
Zuigborsel met zachte borstelharen voor een zachte reiniging van gevoelige oppervlakken
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers
Geschikt voor alle Kärcher sproei-extractiereinigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (delen)
|2
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 70 x 41
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Koffer van de auto
- Autozetels
- Achterbank
- Voetmatten
- Dashboard van de wagen
- Centrale console
- Zijvakken in de auto.
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Delicate oppervlakken