Powerbuse 40°, 050
Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.
La Powerbuse à angle de jet de 40° génère un jet plat qui offre une grande efficacité surfacique et permet le traitement des surfaces fragiles.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|50
|Angle (°)
|40
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
Appareils compatibles
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Piéces détachées Powerbuse 40°, 050
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