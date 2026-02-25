Rotabuse DB 180 pour classe K 7
Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.
Puissante pour les salissures tenaces : la rotabuse avec buse rotative de la gamme Top pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Grâce au jet crayon rotatif et au rendement surfacique élevé, même les salissures atmosphériques qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées peuvent facilement être enlevées.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon rotatif
- Élimine de façon efficace la salissure tenace des surfaces délicates
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Enlève efficacement les salissures tenaces
100 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
- Pour un nettoyage efficace et rapide.
Raccord à baïonnette
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 41 x 41
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Même les saletés tenaces
- Murs de jardin et de pierre
- Mousse