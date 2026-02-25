DB 180 Vuilfrees voor K 7

Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (topmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.

Krachtig bij zeer hardnekkige veruiling: de vuilfrees met top roterende sproeier voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 7-klasse. Dankzij de roterende puntstraal en de grote oppervlakteprestatie, kan zelfs atmosferische vervuiling, zoals dit voorkomt op bemoste en verweerde oppervlakken, moeiteloos worden verwijderd.

Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
  • Effectief verwijderen van hardnekkig vuil op gevoelige oppervlakken
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de standaard Kärcher vlakstraal
Bajonetaansluiting
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 450 x 41 x 41

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Toepassingen
  • Fietsen
  • Zelfs hardnekkige vervuiling
  • Tuinmuren en stenen muren
  • Mos