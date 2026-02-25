DB 180 Vuilfrees voor K 7
Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (topmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.
Krachtig bij zeer hardnekkige veruiling: de vuilfrees met top roterende sproeier voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 7-klasse. Dankzij de roterende puntstraal en de grote oppervlakteprestatie, kan zelfs atmosferische vervuiling, zoals dit voorkomt op bemoste en verweerde oppervlakken, moeiteloos worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
- Effectief verwijderen van hardnekkig vuil op gevoelige oppervlakken
Krachtige reiniging met hoge druk
- Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de standaard Kärcher vlakstraal
Bajonetaansluiting
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|450 x 41 x 41
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Fietsen
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Tuinmuren en stenen muren
- Mos