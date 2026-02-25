DB 180 Vuilfrees voor K 7

Krachtig bij zeer hardnekkige veruiling: de vuilfrees met top roterende sproeier voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 7-klasse. Dankzij de roterende puntstraal en de grote oppervlakteprestatie, kan zelfs atmosferische vervuiling, zoals dit voorkomt op bemoste en verweerde oppervlakken, moeiteloos worden verwijderd.